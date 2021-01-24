Посольство России в США соболезнует в связи со смертью Ларри Кинга

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Посольство России в США выразило соболезнования в связи со смертью известного телеведущего Ларри Кинга.

«Были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

В посольстве выразили глубочайшие соболезнования родным и близким умершего.

23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг.

3 января стало известно, что Кинг оказался в госпитале с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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