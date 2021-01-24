Посольство России в США соболезнует в связи со смертью Ларри Кинга
«Были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
🕯️ We were deeply saddened to learn about the demise of Mr. Larry King, the eminent American broadcaster, interviewer and writer.— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 23, 2021
🙏 We extend our most heartfelt condolences and sympathies to his family and friends. pic.twitter.com/dwmpJH0pUb
В посольстве выразили глубочайшие соболезнования родным и близким умершего.
23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг.
3 января стало известно, что Кинг оказался в госпитале с коронавирусной инфекцией COVID-19.