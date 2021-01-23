В Бангладеш назвали дату начала вакцинации населения
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Кампания по вакцинации формально начнётся, когда будет сделана инъекция медработнику больницы общего профиля Курмитола. Затем в этот день вакцинированы будут другие медицинские работники больницы», — сказал он.
Уточняется, что широкомасштабная вакцинация населения страны начнётся 8 февраля.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что 1 млн человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране.