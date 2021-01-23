Михаил Гусман назвал Ларри Кинга великим мастером своего жанра

Журналист Михаил Гусман выразил соболезнования в связи со смертью своего американского коллеги Ларри Кинга.

«С уходом Ларри Кинга без преувеличения ушла целая эпоха мировой журналистики, тем более в таком сложном журналистском жанре, как телевизионное интервью», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Кинг умел разговорить любого собеседника, поэтому он был великим мастером своего жанра.

«Это человек, у которого учились, которому подражали тысячи профессиональных журналистов, интервьюеров по всему миру», — считает Гусман.

23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста.