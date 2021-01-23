Михаил Гусман назвал Ларри Кинга великим мастером своего жанра
- Reuters
«С уходом Ларри Кинга без преувеличения ушла целая эпоха мировой журналистики, тем более в таком сложном журналистском жанре, как телевизионное интервью», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, Кинг умел разговорить любого собеседника, поэтому он был великим мастером своего жанра.
«Это человек, у которого учились, которому подражали тысячи профессиональных журналистов, интервьюеров по всему миру», — считает Гусман.
23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста.