Симоньян назвала Ларри Кинга главной легендой мирового телевидения

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга.

«Для нас, конечно, невосполнимая, просто ужасная потеря Ларри, Ларри Кинг, и не только для нас — для всей отрасли. Ларри Кинг был главной легендой нашей профессии, главной легендой мирового телевидения, самым узнаваемым телевизионным лицом во всём мире, самым узнаваемым телевизионным именем во всём мире. Я сама училась по его книжкам ещё в Краснодаре, ещё фактически в детстве моём. Конечно, вместе со скорбью мы испытываем такую смешанную с огромной печалью гордость, что последние восемь лет он работал и вёл программу именно на RT. Даже две его программы у нас выходило», — сказала она.

Как рассказала Симоньян, журналист всегда говорил, что будет работать на телевидении до самой смерти.

«И вот до самой его смерти этим телевидением был наш телеканал. Он был рад тому и сам неоднократно говорил о том, как здорово, что за время работы на RT он получил больше номинаций и больше наград, чем за время работы на CNN. Он был замечательным человеком, с ним было очень легко. Очень правильным, просто правильным человеком, каких мало и какие вообще попадаются редко, не говоря уже о том, что он был невероятно талантлив, поцелован Богом, кто не верит в Бога — мирозданием. Именно это позволило ему стать за 60 лет — он 60 лет проработал на телевидении — абсолютным символом телевидения в мире. Мы скорбим и соболезнуем. Царство небесное Ларри Кингу», — сказала она.

23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста.