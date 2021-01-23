В Германии за сутки выявлено более чем 16 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 16 417 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 122 679 случаев COVID-19.
- Reuters
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончались 879 пациентов с коронавирусом, за время пандемии — 51 521.
Ранее в Германии зафиксировали случай заболевания штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Бразилии.
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