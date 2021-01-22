Путин и глава Евросовета обсудили совместную борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусом, возможности в области использования и совместного производства вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности возможностям в области использования и совместного производства вакцин», — говорится в сообщении.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) провело консультации с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V», регулятор подготовит научное заключение по препарату, а после получения этого документа разработчик сможет создать заявку для авторизации вакцины на рынке Евросоюза.