Власти Китая выявили за сутки 222 случая коронавируса

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Власти Китая выявили за прошедшие сутки 222 случая инфицирования коронавирусом нового типа (29 завозных и 193 местных).
Власти Китая выявили за сутки 222 случая коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Из вновь зарегистрированных инфицированных 119 — бессимптомные носители.

За весь период с 15 апреля прошлого года, в стране зафиксирован только один летальный исход. В местных медицинских учреждениях находятся 1 674 пациента. За минувший день выздоровели 27 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае за сутки выявлено 144 новых случая коронавируса.

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