Президенту Словакии сделали вторую прививку от COVID-19

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Президенту Словакии Зузане Чапутовой была сделана вторая прививка от коронавируса.
Президенту Словакии сделали вторую прививку от COVID-19
  • Reuters

«Госпожа президент после прививки почувствовала некоторое утомление и боль в мышцах, о чем ее заранее предупредили медики. В целом она чувствует себя хорошо. Вакцинация проходила в университетской больнице в Братиславе», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы республики Мартина Стрижинеца.

Первая прививка была сделана 27 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Словакии число случаев коронавируса превысило 223 тысячи.

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