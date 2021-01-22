Президенту Словакии сделали вторую прививку от COVID-19

Президенту Словакии Зузане Чапутовой была сделана вторая прививка от коронавируса.

«Госпожа президент после прививки почувствовала некоторое утомление и боль в мышцах, о чем ее заранее предупредили медики. В целом она чувствует себя хорошо. Вакцинация проходила в университетской больнице в Братиславе», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы республики Мартина Стрижинеца.

Первая прививка была сделана 27 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Словакии число случаев коронавируса превысило 223 тысячи.