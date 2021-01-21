В МИД России осудили теракт в Багдаде

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В российском Министерстве иностранных дел осудили теракт в Багдаде. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД России осудили теракт в Багдаде
  • Reuters

«Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в сообщении.

В МИД также отметили «важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе, какими бы лозунгами ни прикрывались её адепты и покровители».

21 января на рынке на площади Таиран в центральном районе Багдада два террориста-смертника произвели самоподрыв, в результате которого, согласно предварительной информации иракских властей, погибли 32 человека, ранены более 110.

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