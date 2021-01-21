Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом
- РИА Новости
Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская.
«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим вооружёнными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном», — цитирует её РИА Новости.
Марковская добавила, что стороны также обсудят обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.