Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом, он встретится с главнокомандующим ВС старшим генералом Мин Аун Хлайном и обсудит с ним военно-техническое сотрудничество.

РИА Новости

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская. «Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим вооружёнными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном», — цитирует её РИА Новости. Марковская добавила, что стороны также обсудят обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.