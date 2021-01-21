Россия передала Лаосу партию вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Россия передала Лаосу партию вакцины от коронавируса «Спутник V» с целью осуществления регистрации препарата для его использования в Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР).
Россия передала Лаосу партию вакцины от коронавируса «Спутник V»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство России в ЛНДР.

«Сегодня в Министерстве здравоохранения ЛНДР состоялась церемония передачи российской вакцины «Спутник V». Лаос присоединился к числу стран мира, принявших решение использовать российскую вакцину в борьбе с коронавирусной инфекцией», — рассказали в дипмиссии.

Ранее Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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