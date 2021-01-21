Посол России рассказал об «альфе и омеге» политики США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ожидания российской стороны от внешнеполитических подходов команды президента США Джо Байдена «далеки от радужных», так как сдерживание Москвы остаётся одним из приоритетов американской внешней политики.

«Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена — не наше дело... Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о её международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики», — цитирует РИА Новости Антонова.

При этом он подчеркнул, что в Москве «далеки от радужных ожиданий».

Антонов отметил, что системное сдерживание России остаётся «альфой и омегой» американской политики.

Однако, по словам посла, российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в настоящее время нет планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.