Посол России рассказал об «альфе и омеге» политики США
«Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена — не наше дело... Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о её международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики», — цитирует РИА Новости Антонова.
При этом он подчеркнул, что в Москве «далеки от радужных ожиданий».
Антонов отметил, что системное сдерживание России остаётся «альфой и омегой» американской политики.
Однако, по словам посла, российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в настоящее время нет планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.