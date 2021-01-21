Посол заявил о намерении России продолжить контакты с США по Сирии

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона рассчитывает на продолжение регулярных контактов с американскими военными по Сирии.
Посол заявил о намерении России продолжить контакты с США по Сирии
  • Reuters

«Исходим из того, что в Сирии военные наших стран продолжат регулярные контакты с целью предотвращения инцидентов», — заявил Антонов.

Также он считает, что было бы полезно определить сферы, в которых Россия и США могли бы наладить сотрудничество. В качестве примера российский посол назвал сферы гуманитарной помощи, постконфликтного восстановления, разминирования, содействия возвращению беженцев и внутренне перемещённых лиц, а также борьбу с терроризмом.

«Мы к такому взаимодействию — разумеется, при условии уважения суверенитета САР — готовы», — сказал он.

11 января начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с главой Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности и поддержания стабильности в мире.

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