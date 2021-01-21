Посол заявил о намерении России продолжить контакты с США по Сирии
- Reuters
«Исходим из того, что в Сирии военные наших стран продолжат регулярные контакты с целью предотвращения инцидентов», — заявил Антонов.
Также он считает, что было бы полезно определить сферы, в которых Россия и США могли бы наладить сотрудничество. В качестве примера российский посол назвал сферы гуманитарной помощи, постконфликтного восстановления, разминирования, содействия возвращению беженцев и внутренне перемещённых лиц, а также борьбу с терроризмом.
«Мы к такому взаимодействию — разумеется, при условии уважения суверенитета САР — готовы», — сказал он.
11 января начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с главой Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности и поддержания стабильности в мире.