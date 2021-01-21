Сенат США утвердил Эврил Хейнс на должность директора Нацразведки

Сенат конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Аврил Хэйнс на должность директора Национальной разведки.

Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслирует телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Хейнс высказались 84 сенаторов, 10 выступили против.

Таким образом, Хейнс стала первым выдвинутым Байденом кандидатом на пост в новой администрации, который был утверждён Сенатом.

Она также стала первой женщиной во главе Нацразведки США.

Ранее стало известно, что Байден выдвинул кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам.