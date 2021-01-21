Посол России выразил надежду на новую главу в отношениях с США

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Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва надеется, что с приходом Джо Байдена к власти в США в развитии российско-американских отношений начнётся новая глава.
Посол России выразил надежду на новую главу в отношениях с США
  • AFP

Антонов рассказал, что посетил церемонию инаугурации Байдена, где внимательно слушал выступление президента США и «искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России».

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединённых Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», — заявил посол.

Ранее Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

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