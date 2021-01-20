Компания Twitter передала Байдену официальную учётную запись в соцсети
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
Также были переданы новой американской администрации аккаунты @WhiteHouse («Белый дом»), @VP («Вице-президент»), @FLOTUS («Первая леди») и @PressSec («Пресс-секретарь»).
Кроме того, руководство Twitter впервые создало ещё одну официальную учётную запись — @SecondGentleman («Второй джентльмен»), доступ к которой получил супруг вице-президента Дуглас Эмхофф.
Ранее Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.