Очевидец рассказал о взрыве в Мадриде

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Житель Мадрида Райан Симпсон рассказал о взрыве в центре города.
Очевидец рассказал о взрыве в Мадриде
  • Reuters

«Я взрыва не видел, но почувствовал. Я был в своей комнате, и внезапно возникла сильная вибрация», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Симпсон, он предположил, что с крыши упал большой блок снега или льда, поскольку неделю или две назад была сильная метель и снег всё ещё тает.

Затем он увидел дым за окном и то, что осталось от здания, где произошёл взрыв.

«Машины экстренных служб перекрыли все близлежащие улицы, их много. Над ним кружит вертолёт. Но здание не горит», — добавил Симпсон.

20 января около 15:00 по местному времени в центре Мадрида произошёл мощный взрыв. Повреждено четыре этажа здания.

По неподтверждённым данным, ЧП могло произойти из-за утечки газа.

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