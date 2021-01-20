Антонов заявил о готовности России сотрудничать с США

Короткая ссылка
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова «к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона».
Антонов заявил о готовности России сотрудничать с США
  • globallookpress.com

«Многие внешнеполитические назначенцы в новом правительстве нам хорошо знакомы. Они работали на руководящих постах в предыдущих администрациях», — цитирует РИА Новости Антонова.

По словам дипломата, в Москве рассчитывают, что «по мере пересменки» в аппарате Белого дома, Госдепе и других ведомствах «удастся приступить к содержательному диалогу с коллегами по актуальным двусторонним и международным проблемам».

«В первую очередь это касается необходимости устранения множества накопившихся «раздражителей» в наших отношениях. Российские предложения по конкретным направлениям сотрудничества неоднократно озвучивались и остаются на столе переговоров. Мы готовы к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона», — заявил посол.

Ранее сообщалось, что Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

Также Камала Харрис вступила в должность вице-президента США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить