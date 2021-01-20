Антонов заявил о готовности России сотрудничать с США

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова «к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона».

«Многие внешнеполитические назначенцы в новом правительстве нам хорошо знакомы. Они работали на руководящих постах в предыдущих администрациях», — цитирует РИА Новости Антонова.

По словам дипломата, в Москве рассчитывают, что «по мере пересменки» в аппарате Белого дома, Госдепе и других ведомствах «удастся приступить к содержательному диалогу с коллегами по актуальным двусторонним и международным проблемам».

«В первую очередь это касается необходимости устранения множества накопившихся «раздражителей» в наших отношениях. Российские предложения по конкретным направлениям сотрудничества неоднократно озвучивались и остаются на столе переговоров. Мы готовы к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона», — заявил посол.

Ранее сообщалось, что Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.

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