Эксперт прокомментировал помилование Трампом 73 человек

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Стивена Бэннона, а также смягчил наказание ещё 70 людям.
Эксперт прокомментировал помилование Трампом 73 человек
  • Reuters

Эксперт отметил, что помилование является характерной для американской политики историей и уходящий президент делает такой «мирный жест доброй воли».

По словам аналитика, с учётом обвинений США в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена не стоило ожидать их появления в этом списке. 

«В США людей, которые олицетворяют собой антигосударственную деятельность, деятельность, которая направлена на подрыв идеи государственной тайны, не милуют. Сноуден и Ассанж воспринимаются как люди, которые покусились фактически на государственность как таковую», — пояснил специалист. 

При этом Бышок добавил, что помилование Трампом в том числе экс-советника Стивена Бэннона и политического консультанта Республиканской партии Пола Эриксона может быть связано с их лояльностью американскому лидеру и Трамп может их воспринимать как людей, на которых в будущем можно надеяться.  

«Трамп — это человек, у которого нет команды… Но есть люди, которые с ним когда-то работали и пострадали, как считается, потому что ему слишком были лояльны», — рассказал аналитик.

Бышок пояснил, что у Трампа, очевидно, были идеи о том, что, уйдя с поста президента, он останется существенной фигурой в своей партии.

«В любом случае пока его политическое будущее непонятно, Но он понимает, что если есть лояльные люди, то это люди, на которых можно, если что, опереться. В этом есть свой резон», — заключил он.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Стивена Бэннона, а также смягчил наказание ещё 70 людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить