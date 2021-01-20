Эксперт прокомментировал помилование Трампом 73 человек

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Стивена Бэннона, а также смягчил наказание ещё 70 людям.

Эксперт отметил, что помилование является характерной для американской политики историей и уходящий президент делает такой «мирный жест доброй воли».

По словам аналитика, с учётом обвинений США в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена не стоило ожидать их появления в этом списке.

«В США людей, которые олицетворяют собой антигосударственную деятельность, деятельность, которая направлена на подрыв идеи государственной тайны, не милуют. Сноуден и Ассанж воспринимаются как люди, которые покусились фактически на государственность как таковую», — пояснил специалист.

При этом Бышок добавил, что помилование Трампом в том числе экс-советника Стивена Бэннона и политического консультанта Республиканской партии Пола Эриксона может быть связано с их лояльностью американскому лидеру и Трамп может их воспринимать как людей, на которых в будущем можно надеяться.

«Трамп — это человек, у которого нет команды… Но есть люди, которые с ним когда-то работали и пострадали, как считается, потому что ему слишком были лояльны», — рассказал аналитик.

Бышок пояснил, что у Трампа, очевидно, были идеи о том, что, уйдя с поста президента, он останется существенной фигурой в своей партии.

«В любом случае пока его политическое будущее непонятно, Но он понимает, что если есть лояльные люди, то это люди, на которых можно, если что, опереться. В этом есть свой резон», — заключил он.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Стивена Бэннона, а также смягчил наказание ещё 70 людям.