В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 939 071

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 939 071.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии выздоровели 15 713 человек. Выявили 15 939 новых случаев инфицирования, а также зафиксировано 398 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 1 769 935 человек выздоровели, 49 402 пациента с COVID-19 скончались.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.