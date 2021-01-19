В ЕС планируют к лету вакцинировать 70% взрослого населения

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В странах Евросоюза к лету планируют вакцинировать от коронавируса до 70% взрослого населения. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
В ЕС планируют к лету вакцинировать 70% взрослого населения
  • РИА Новости

«Мы уже обеспечили достаточное количество вакцин для всего населения ЕС. Теперь нам нужно ускорить доставку и ускорить вакцинацию. Наша цель — к лету вакцинировать 70% взрослого населения», — говорится в сообщении.

Председатель ЕК подчеркнула, что это может стать «поворотным моментом в борьбе с коронавирусом».

Ранее официальный представитель председателя Европейского совета Баренд Лейтс сообщил, что страны Евросоюза 21 января проведут саммит в формате видеоконференции по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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