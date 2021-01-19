Bild: концерн Bilfinger SE отказался от участия в «Северном потоке — 2»

Германский концерн Bilfinger SE из-за угрозы американских санкций решил отказаться от участия в реализации проекта «Северный поток — 2».

Об этом пишет газета Bild со ссылкой на оказавшиеся в её распоряжении письма компании.

По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на €15 млн, в том числе «на обслуживание систем безопасности».

Отмечается, что концерн уже уведомил американскую сторону о том, что «не собирается выполнять контракты».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».