Bild: концерн Bilfinger SE отказался от участия в «Северном потоке — 2»
Об этом пишет газета Bild со ссылкой на оказавшиеся в её распоряжении письма компании.
По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на €15 млн, в том числе «на обслуживание систем безопасности».
Отмечается, что концерн уже уведомил американскую сторону о том, что «не собирается выполнять контракты».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ввели санкции против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».