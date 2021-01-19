В Бельгии от коронавирусной инфекции привили более 100 тысяч человек

В Бельгии более 100 тыс. человек вакцинировались препаратом компаний Pfizer/BioNTech от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт по вопросам здравоохранения Sciensano.

Уточняется, что первую дозу прививки от COVID-19 в Бельгии по состоянию на 17 января уже получили 100 443 человека, что составляет порядка 1,09% населения страны старше 18 лет.

Согласно наблюдениям медиков, смертей, непосредственно связанных с вакцинацией, не зафиксировано.

Ранее в Институте Роберта Коха сообщили, что в Германии более 1 млн человек привиты вакциной Pfizer/BioNTech против коронавируса.