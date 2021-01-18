В Турции намерены снизить заболеваемость COVID-19 к началу турсезона

Анкара планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 к началу туристического сезона, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«До начала турсезона мы надеемся до минимума снизить случаи коронавируса, чтобы туристическая сфера работала во время сезона», — цитирует его РИА Новости на пресс-конференции в Анкаре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам Чавушоглу, Турция включит требование о вакцинации при сертификации туристических объектов.

13 января в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом СoronaVac.

В ноябре пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с НСН прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.