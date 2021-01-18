В Турции намерены снизить заболеваемость COVID-19 к началу турсезона

Короткая ссылка
Анкара планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 к началу туристического сезона, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Турции намерены снизить заболеваемость COVID-19 к началу турсезона
  • © РИА Новости / Ирина Нехорошкина

«До начала турсезона мы надеемся до минимума снизить случаи коронавируса, чтобы туристическая сфера работала во время сезона», — цитирует его РИА Новости на пресс-конференции в Анкаре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам Чавушоглу, Турция включит требование о вакцинации при сертификации туристических объектов.

13 января в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом СoronaVac.

В ноябре пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с НСН прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить