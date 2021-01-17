Австрия продлила режим локдауна до 7 февраля
- Reuters
«Мы должны вас проинформировать, что необходимо подлить локдаун, включая ограничения на выход из дома. Эксперты едины в том, что семидневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае — до 25, прежде чем мы можем открываться», — приводит его слова в ходе пресс-конференции РИА Новости.
По словам Курца, это означает, что в Австрии ежедневно должны выявлять не более 700 новых заболевших коронавирусом.
При этом предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрыты в Австрии до конца февраля.
Курц также призвал граждан увеличить необходимую социальную дистанцию до 2 м.
Он отметил, что продление локдауна также связано с обнаружением в стране британского и южноафриканского штаммов коронавируса.
Поэтапный выход с карантина планируется начать в Австрии с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ и музеев.
Третий локдаун был ранее введён в Австрии с 26 декабря до 18 января.