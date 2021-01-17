Австрия продлила режим локдауна до 7 февраля

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Австрия продлевает до 7 февраля режим локдауна из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц.
Австрия продлила режим локдауна до 7 февраля
  • Reuters

«Мы должны вас проинформировать, что необходимо подлить локдаун, включая ограничения на выход из дома. Эксперты едины в том, что семидневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае — до 25, прежде чем мы можем открываться», — приводит его слова в ходе пресс-конференции РИА Новости.

По словам Курца, это означает, что в Австрии ежедневно должны выявлять не более 700 новых заболевших коронавирусом.

При этом предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрыты в Австрии до конца февраля.

Курц также призвал граждан увеличить необходимую социальную дистанцию до 2 м.

Он отметил, что продление локдауна также связано с обнаружением в стране британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Поэтапный выход с карантина планируется начать в Австрии с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ и музеев.

Третий локдаун был ранее введён в Австрии с 26 декабря до 18 января.

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