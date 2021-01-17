В КНР за сутки выявили 228 активных и бессимптомных случаев COVID-19

Короткая ссылка
В Китае за сутки выявили 109 активных и 119 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
В КНР за сутки выявили 228 активных и бессимптомных случаев COVID-19
  • Reuters
  • © Tingshu Wang

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Хэбэе, Хэйлунцзяне, Цзилини, Пекине, Шанхае, Фуцзяни, Гуандуне, Сычуани, Тяньцзини, Шаньдуне и Хунани.

В настоящее время в Китае подтверждено 1205 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 42 тяжёлых.

Ещё 34 150 человек остаются под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить