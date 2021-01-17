В КНР за сутки выявили 228 активных и бессимптомных случаев COVID-19
- Reuters
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Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Хэбэе, Хэйлунцзяне, Цзилини, Пекине, Шанхае, Фуцзяни, Гуандуне, Сычуани, Тяньцзини, Шаньдуне и Хунани.
В настоящее время в Китае подтверждено 1205 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 42 тяжёлых.
Ещё 34 150 человек остаются под медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань.