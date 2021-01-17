В КНР за сутки выявили 228 активных и бессимптомных случаев COVID-19

В Китае за сутки выявили 109 активных и 119 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Reuters

© Tingshu Wang