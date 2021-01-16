Алиев и Эрдоган обсудили российско-турецкий центр мониторинга в Карабахе
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Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«Главы государств обсудили скорое начало работы совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме, отметив, что деятельность центра послужит делу обеспечения долгосрочного мира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Алиев также проинформировал Эрдогана о работах по реконструкции, которые проводятся на перешедших под контроль Баку территориях Карабаха.
Ранее главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону реализацию соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.