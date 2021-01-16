Семь человек погибли при крушении вертолёта на Филиппинах
На Филиппинах семь человек стали жертвами крушения военного вертолёта. Об этом сообщила Manila Bulletin.
- © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По данным издания, ЧП произошло в горной местности в провинции Букиднон.
В результате крушения погибли находившиеся на борту два пилота, два члена экипажа и три пассажира.
В начале января в Канаде при крушении вертолёта погибли четыре человека.
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