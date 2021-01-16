Пакистан разрешил экстренное применение вакцины AstraZeneca

Короткая ссылка
Пакистан разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщает издание Livemint.
Пакистан разрешил экстренное применение вакцины AstraZeneca
  • Reuters

«Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана предоставило разрешение на экстренное использование вакцины AstraZeneca от COVID-19», — заявил министр здравоохранения Пакистана Фейсал Султан.

Вакцина от AstraZeneca стала первой одобренной вакциной против коронавируса в Пакистане.

На первом этапе власти планируют привить медиков и лиц старше 65 лет.

Министр также сообщил, что Пакистан ведёт переговоры по вакцинам от коронавируса ещё с пятью российскими и западными компаниями.

В конце декабря 2020 года Британия первой в мире зарегистрировала вакцину AstraZeneca. Использование вакцины AstraZeneca также одобрили в Аргентине.

Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину AstraZeneca 29 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить