Пакистан разрешил экстренное применение вакцины AstraZeneca
- Reuters
«Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана предоставило разрешение на экстренное использование вакцины AstraZeneca от COVID-19», — заявил министр здравоохранения Пакистана Фейсал Султан.
Вакцина от AstraZeneca стала первой одобренной вакциной против коронавируса в Пакистане.
На первом этапе власти планируют привить медиков и лиц старше 65 лет.
Министр также сообщил, что Пакистан ведёт переговоры по вакцинам от коронавируса ещё с пятью российскими и западными компаниями.
В конце декабря 2020 года Британия первой в мире зарегистрировала вакцину AstraZeneca. Использование вакцины AstraZeneca также одобрили в Аргентине.
Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину AstraZeneca 29 января.