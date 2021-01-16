Пакистан разрешил экстренное применение вакцины AstraZeneca

Пакистан разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщает издание Livemint.

«Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана предоставило разрешение на экстренное использование вакцины AstraZeneca от COVID-19», — заявил министр здравоохранения Пакистана Фейсал Султан.

Вакцина от AstraZeneca стала первой одобренной вакциной против коронавируса в Пакистане.

На первом этапе власти планируют привить медиков и лиц старше 65 лет.

Министр также сообщил, что Пакистан ведёт переговоры по вакцинам от коронавируса ещё с пятью российскими и западными компаниями.

В конце декабря 2020 года Британия первой в мире зарегистрировала вакцину AstraZeneca. Использование вакцины AstraZeneca также одобрили в Аргентине.

Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину AstraZeneca 29 января.