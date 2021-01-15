Колумбия запретила пересечение сухопутных границ до 1 марта

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Власти Колумбии продлили закрытие сухопутных и речных границ до 1 марта в целях сдерживания распространения коронавируса.
Колумбия запретила пересечение сухопутных границ до 1 марта
  • Reuters

«В соответствии с положениями указа 039 от 14 января 2021 года все сухопутные и речные пункты пересечения границы страны будут оставаться закрытыми до 1 марта», — приводит РИА Новости сообщение службы миграции Колумбии.

Указ распространяется на границы с Панамой, Эквадором, Перу, Бразилией и Венесуэлой.

Запрет не распространяется на непредвиденные и форс-мажорные случаи, перевозку грузов и товаров.

Ранее сообщалось, что в Колумбии за прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 17 121, достигнув 1 849 101.

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