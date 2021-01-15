В ВОЗ сообщили о сложной ситуации с коронавирусом на Американском континенте

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с COVID-19 на Американском континенте, в частности в Бразилии, сложная и может уйти в спираль.

«Ситуация может уйти в спираль. Ситуация сложная. Но в данном случае это не новый вариант (штамма. — RT), который является двигателем передачи вируса. Новый штамм может иметь влияние, но слишком просто обвинить во всём вирус. К сожалению, к этому привело и то, чего мы не сделали», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, страны Латинской Америки и Бразилии должны активизировать свои усилия по борьбе с вирусом.

Ранее сообщалось, что в Бразилии выявили более 67 тыс. случаев заболевания коронавирусом.