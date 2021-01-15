Правительство Нидерландов ушло в отставку

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Нидерландское правительство ушло в отставку из-за скандала вокруг детских пособий.
Правительство Нидерландов ушло в отставку
  • © Frank Röder / CHROMORANGE
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал NOS.

Отмечается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст документы об отставке кабмина королю Виллему-Александеру.

Как уточняет De Standart, причиной отставки стал скандал, связанный с тем, что власти страны ошибочно обвинили порядка 26 тыс. родителей в мошенничестве с пособием по уходу за ребёнком. 

В итоге с них взыскали десятки тысяч евро, из-за чего тысячи людей столкнулись с финансовыми затруднениями.

В декабре премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о своём решение уйти в отставку.

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