Правительство Нидерландов ушло в отставку

Нидерландское правительство ушло в отставку из-за скандала вокруг детских пособий.

Об этом сообщает телеканал NOS.

Отмечается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст документы об отставке кабмина королю Виллему-Александеру.

Как уточняет De Standart, причиной отставки стал скандал, связанный с тем, что власти страны ошибочно обвинили порядка 26 тыс. родителей в мошенничестве с пособием по уходу за ребёнком.

В итоге с них взыскали десятки тысяч евро, из-за чего тысячи людей столкнулись с финансовыми затруднениями.

В декабре премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о своём решение уйти в отставку.