МИД России выразил надежду на закрытие тюрьмы США в Гуантанамо

Москва надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена выполнит обещание Вашингтона и закроет тюрьму в Гуантанамо, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Выражаем надежду, что новая администрация США выполнит данные в своё время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму в Гуантанамо», — сказала она во время брифинга, её слова приводит РИА Новости.

Захарова также выразила надежду на то, что американские власти предоставят заключённым тюрьмы доступ к справедливому правосудию, а также проведут расследование и привлекут к ответственности виновных в «санкционировании, попустительстве и участии в тайных содержаниях под стражей, произвольных арестах, пытках, ненадлежащем обращении, допросах с пристрастием, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом».

В январе 2017 года покидающий пост президента США Барак Обама заявил, что закрытию тюрьмы в Гуантанамо на Кубе помешало политическое противостояние в конгрессе, однако уходящей администрации удалось значительно сократить количество находящихся там заключённых.