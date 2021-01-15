МИД: Байдену могут помешать вести диалог с Россией по кибербезопасности

В Москве не исключают, что уходящая администрация США будет пытаться создать дополнительные препятствия для новых властей, чтобы избранный президент Джо Байден не смог принять меры по восстановлению диалога в сфере информационной безопасности с Россией. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Регулярно звучащие в США сообщения об атаках хакеров, вероятно, как они это объясняют, российского происхождения на государственные и негосударственные ресурсы США уже приобрели рутинный характер», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила о совместном заявлении ФБР, АНБ и Агентства по кибербезопасности и защите киберструктуры, а также офиса директора национальной разведки о якобы очередной такой атаке.

По её словам, такие заявления свидетельствуют лишь об одном: уходящая администрация США напоследок решила «повысить ставки».

«Такое ощущение, что, объединив сразу четыре силовых ведомства в клевете в адрес России, президент США пытается — назовём это своими именами — прикрыть спину перед демократами и их угрозами объявить импичмент», — сказала представитель МИД России.

Как добавила Захарова, в Москве не исключают, что будет вестись и «дальнейшая игра» уходящей администрации, а именно попытки создать дополнительные препятствия для будущих властей, чтобы помешать Джо Байдену в восстановлении диалога с Россией в сфере международной информационной безопасности.

Ранее спецслужбы США заявили, что Россия может быть причастна к кибератакам, затронувшим правительственные ведомства США и частные компании, которые были выявлены в декабре 2020 года.

Российская сторона категорически отвергает подобные предположения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными».