Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси возросло до 34.

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что 26 человек погибли в городе Мамуджу, ещё восемь — в районе южнее данного города.

Как пишет издание, спасатели продолжают поиск людей среди обрушенных зданий, в частности, в руинах рухнувшей из-за подземных толчков больницы.

Ранее сообщалось о 26 жертвах.

Вечером 14 января в районе Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Он привело к обрушению больницы.