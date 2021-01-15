Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34

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Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси возросло до 34.
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34
  • © AFP

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что 26 человек погибли в городе Мамуджу, ещё восемь — в районе южнее данного города.

Как пишет издание, спасатели продолжают поиск людей среди обрушенных зданий, в частности, в руинах рухнувшей из-за подземных толчков больницы.

Ранее сообщалось о 26 жертвах.

Вечером 14 января в районе Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Он привело к обрушению больницы.

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