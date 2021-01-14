Венесуэла и РФПИ заключили соглашение о производстве «Спутника V»
- Reuters
«Следуя инструкциям президента Николаса Мадуро, мы провели видеоконференцию с главой (Кириллом Дмитриевым) и замглавы (Александром Журавлёвым) РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины «Спутник V» в I квартале 2021 года», — написала она в Twitter.
Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в Венесуэле.
Об этом сообщили в официальном аккаунте вакцины в Twitter.