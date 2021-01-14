Twitter объяснил ограничение аккаунта «Спутник V» из-за попытки войти в него из США

В Twitter объяснили ограничение доступа к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V» тем, что кто-то пытался получить доступ к учётной записи из американского штата Виргиния.

Об этом сообщается в Telegram-канале вакцины.

«Twitter восстановил доступ к учётной записи «Спутник V», объяснив ограничение доступа возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США. Большое спасибо, Twitter!» — говорится в сообщении.

Ранее доступ к аккаунту был ограничен, при попытке зайти на страницу аккаунта вакцины пользователь видел сообщение о том, что действие учётной записи временно ограничено, «поскольку от имени этой учётной записи выполнялись необычные действия».

Позднее администрация соцсети сняла ограничение.