Twitter объяснил ограничение аккаунта «Спутник V» из-за попытки войти в него из США
- globallookpress.com
Об этом сообщается в Telegram-канале вакцины.
«Twitter восстановил доступ к учётной записи «Спутник V», объяснив ограничение доступа возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США. Большое спасибо, Twitter!» — говорится в сообщении.
Ранее доступ к аккаунту был ограничен, при попытке зайти на страницу аккаунта вакцины пользователь видел сообщение о том, что действие учётной записи временно ограничено, «поскольку от имени этой учётной записи выполнялись необычные действия».
Позднее администрация соцсети сняла ограничение.