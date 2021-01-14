Турция ожидает до 30 млн доз китайской вакцины от COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ожидает поставки 25—30 млн доз вакцины от коронавируса СoronaVac китайской компании SinoVac.

«Если политические лидеры и депутаты сами пройдут вакцинацию, это будет большим поощрением для всех граждан. Ещё около 25—30 млн доз вакцины поступит из Китая. Также ведутся переговоры с Германией, и мы сами разрабатываем вакцины», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

14 января Эрдоган привился первой дозой китайской вакцины от коронавирусной инфекции.

13 января в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом СoronaVac. Первым прививку сделал глава Минздрава Фахреттин Коджа.