В Турции заявили, что Эрдоган вскоре привьётся от коронавируса
- Reuters
«Процесс вакцинации начался, и мы надеемся, что он защитит наших граждан от пандемии. После нашего заседания господин президент также будет вакцинирован», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, как идёт вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 медицинских работников страны.
13 января в Турции началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 китайским препаратом СoronaVac.