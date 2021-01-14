В Турции заявили, что Эрдоган вскоре привьётся от коронавируса

Пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привьётся вакциной от коронавируса 14 января.

«Процесс вакцинации начался, и мы надеемся, что он защитит наших граждан от пандемии. После нашего заседания господин президент также будет вакцинирован», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, как идёт вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 медицинских работников страны.

13 января в Турции началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 китайским препаратом СoronaVac.