В Ватикане подтвердили вакцинацию Папы Римского Франциска

Короткая ссылка
Пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 Папы Римского Франциска.
В Ватикане подтвердили вакцинацию Папы Римского Франциска
  • Reuters

Как пишет ТАСС, ссылаясь на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни, от коронавируса также вакцинировался предшественник Франциска, почётный Папа на покое Бенедикт XVI.

«Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан первую дозу прививки от коронавируса ввели Папе Франциску и почётному Папе на покое», — сказал он.

Бруни не уточнил, как вакцинированные перенесли инъекции.

Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что Папа Римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить