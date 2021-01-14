В Ватикане подтвердили вакцинацию Папы Римского Франциска

Пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 Папы Римского Франциска.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни, от коронавируса также вакцинировался предшественник Франциска, почётный Папа на покое Бенедикт XVI.

«Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан первую дозу прививки от коронавируса ввели Папе Франциску и почётному Папе на покое», — сказал он.

Бруни не уточнил, как вакцинированные перенесли инъекции.

Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что Папа Римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech.