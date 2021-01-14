Глава МВД Бельгии прокомментировала беспорядки в Брюсселе
- Reuters
«Это, конечно, абсолютно недопустимо. Вандализм, поджог, бросание камней в полицейских», — цитирует её The Brussels Times.
13 января около 500 человек вышли на акцию протеста в Брюсселе к полицейскому участку, куда 9 января был доставлен из-за несоблюдения ограничительных мер 23-летний Ибрагим Б. После прибытия в полицейский участок молодой человек потерял сознание, его доставили в больницу, где он скончался.
По словам адвоката семьи умершего, полицейские оставили молодого человека лежать в полицейском участке без сознания в течение пяти минут, что могло в итоге повлиять на его состояние.
Глава МВД Бельгии в то же время заверила, что по данному происшествию будет проведено тщательное расследование.
При этом она осудила поведение демонстрантов, которые разбили окна полицейского участка и бросали камни в полицейских.