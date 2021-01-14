В посольстве сообщили о переговорах представителей Чили с институтом Гамалеи

Пресс-секретарь посольства России в Сантьяго Денис Винокуров сообщил, что представители МИД Чили провели удалённую встречу с институтом Гамалеи для по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

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«На этой неделе между чилийскими властями и лабораторией Гамалеи состоялась встреча с целью достижения соглашения, которое позволит передавать информацию о результатах вакцины «Спутник V» чилийским учёным», — цитирует РИА Новости Винокурова. Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Венесуэле. В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».