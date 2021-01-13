В Ватикане стартовала вакцинация от коронавируса

В Ватикане стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Как передаёт портал Vatican News, вакцинация проходит в холле Зала Павла VI.

В приоритетном порядке вакцину смогут получить сотрудники здравоохранения и общественной безопасности, пожилые люди и персонал, который чаще всего контактирует с населением.

24 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые партии вакцины американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech направлены в 27 стран Евросоюза.

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 стартовала в ЕС 27, 28 и 29 декабря.