В Ватикане стартовала вакцинация от коронавируса
Как передаёт портал Vatican News, вакцинация проходит в холле Зала Павла VI.
В приоритетном порядке вакцину смогут получить сотрудники здравоохранения и общественной безопасности, пожилые люди и персонал, который чаще всего контактирует с населением.
24 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые партии вакцины американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech направлены в 27 стран Евросоюза.
Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 стартовала в ЕС 27, 28 и 29 декабря.