Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID

Избранный президент США Джо Байден выдвинул экс-постпреда страны при ООН Саманту Пауэр на должность главы Агентства по международному развитию (USAID).

Как сообщает NBC со ссылкой на подготовленное заявление избранного президента, Байден называет Пауэр «всемирно признанным голосом совести и нравственной чистоты».

«Она будет работать с нашими партнёрами в сфере противостояния пандемии COVID-19, воодушевлять социально уязвимые группы населения, бороться за ценность каждого человека и продвигать американские идеалы и интересы по всему миру», — говорится в речи Байдена о назначении Пауэр.

Как ожидается, кандидатуру должен одобрить сенат.

President-elect Biden to nominate former U.N. Ambassador Samantha Power to lead foreign aid agency. https://t.co/x4HEhKanTc — NBC Politics (@NBCPolitics) January 13, 2021

В 2017 году сенат США утвердил Никки Хейли на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, она сменила на этом посту Саманту Пауэр.