Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID
- Reuters
Как сообщает NBC со ссылкой на подготовленное заявление избранного президента, Байден называет Пауэр «всемирно признанным голосом совести и нравственной чистоты».
«Она будет работать с нашими партнёрами в сфере противостояния пандемии COVID-19, воодушевлять социально уязвимые группы населения, бороться за ценность каждого человека и продвигать американские идеалы и интересы по всему миру», — говорится в речи Байдена о назначении Пауэр.
Как ожидается, кандидатуру должен одобрить сенат.
President-elect Biden to nominate former U.N. Ambassador Samantha Power to lead foreign aid agency. https://t.co/x4HEhKanTc— NBC Politics (@NBCPolitics) January 13, 2021
В 2017 году сенат США утвердил Никки Хейли на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, она сменила на этом посту Саманту Пауэр.