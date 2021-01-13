Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID

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Избранный президент США Джо Байден выдвинул экс-постпреда страны при ООН Саманту Пауэр на должность главы Агентства по международному развитию (USAID).
Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID
  • Reuters

Как сообщает NBC со ссылкой на подготовленное заявление избранного президента, Байден называет Пауэр «всемирно признанным голосом совести и нравственной чистоты».

«Она будет работать с нашими партнёрами в сфере противостояния пандемии COVID-19, воодушевлять социально уязвимые группы населения, бороться за ценность каждого человека и продвигать американские идеалы и интересы по всему миру», — говорится в речи Байдена о назначении Пауэр.

Как ожидается, кандидатуру должен одобрить сенат.

В 2017 году сенат США утвердил Никки Хейли на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, она сменила на этом посту Саманту Пауэр.

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