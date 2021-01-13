В Индонезии из-за непогоды приостановили поиски разбившегося Boeing

Индонезийские спасатели приостановили поиски разбившегося в Яванском море Boeing 737-524 из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказал заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Абдул Харис Ачади.

«Сейчас наблюдаются волны высотой до 2,5 м, синоптики предупредили о дальнейшем ухудшении погоды», — цитирует ТАСС Ачади.

По его словам, «поиски могут возобновиться только после улучшения ситуации».

Ранее группа водолазов подняла со дна Яванского моря чёрный ящик разбившегося Boeing 737-524.

9 января Boeing 737-524, следовавший из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море. Как заявили в Индонезии, на его борту находились 65 человек.