Американист прокомментировал ситуацию в США

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя ситуацию в США, оценил в беседе с RT вероятность отстранения от власти действующего президента Дональда Трампа.

«В целом существует два возможных сценария, один — это обычная процедура импичмента, если её можно назвать таковой, и второй — отстранение действующего президента посредством решения вице-президента и кабинета. Первая процедура, то есть проведение импичмента, не представляется вероятной и реализуемой в силу того, что нет для этого достаточно времени, потому что это длительный процесс, который сначала должен иметь место в палате представителей (он там может быть проведён достаточно оперативно в силу того, что у демократов есть большинство), но в сенате этот процесс может быть просто технически затянут», — рассказал Ярыгин.

Он пояснил, что сенаторы соберутся на очередную сессию только 19 января, то есть за один день до того момента, пока один президент официально и формально не сменит другого.

«Поэтому одного дня, очевидно, недостаточно для проведения всего процесса об отстранении от должности, и в этой связи, конечно же, импичмент сам представляется нереализуемым, поэтому появился второй сценарий, очень теоретический сценарий, когда вице-президент принимает решение о том, что президент не может выполнять свои полномочия, осуществлять свои функции в силу каких бы то ни было причин. Это коллективное решение, которое принимает не только вице-президент, но и кабинет... Пенс давно уже давал понять, что он не будет прибегать к такому решению, говорил о том, что он не будет реализовывать этот сценарий. Оба сценария получаются нереализуемыми сейчас», — добавил американист.

По словам специалиста, демократы пытаются вывести Дональда Трампа из гипотетической борьбы либо за конгресс, если он будет поддерживать республиканцев в следующем электоральном цикле через два года, либо из борьбы за президентский пост через четыре года.

Ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти.