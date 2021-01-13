Мадуро: «Спутник V» прибудет в Венесуэлу в скором времени

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ожидает скорого прибытия российской вакцины «Спутник V» в страну.
Мадуро: «Спутник V» прибудет в Венесуэлу в скором времени
  • Reuters

«Посол России мне только что сообщил хорошую новость, что в скором времени прибудут первые 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», чтобы обеспечить массовую вакцинацию тех, кто в ней нуждается», — приводит РИА Новости слова президента Венесуэлы Николас Мадуро, выступая с обращением к нации.

Мадуро ранее сообщал по, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года.

В конце декабря в РФПИ оценили сроки поставки в Венесуэлу первой партии вакцины «Спутник V».

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