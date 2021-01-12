Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 152 км к востоку от города Набире.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на севере Аргентины.
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