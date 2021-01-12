Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 152 км к востоку от города Набире. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на севере Аргентины.