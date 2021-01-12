ФБР заинтересовала открытка с фразой «Путин сделал это!»

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Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую глава компании FireEye Кевин Мандиа получил в начале расследования фирмой хакерской атаки на американские ведомства, передаёт Reuters.
ФБР заинтересовала открытка с фразой «Путин сделал это!»
  • © Yuri Gripas
  • Reuters

ФБР не исключает, что отправители могли знать о кибератаке ещё до того, как о ней было объявлено в декабре.

Сообщается, что на открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!» 

По данным агентства, спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. ФБР предполагает, что оно должно было отвлечь внимание компании, расследующей атаку.

В середине декабря американские СМИ сообщили, что некие связанные с иностранными правительствами хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA.

Отмечалось, что злоумышленники осуществили взлом за счёт уязвимости в программном обеспечении IT-компании SolarWinds.

Американские спецслужбы заявили, что Россия может быть причастна к инциденту. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Москва не причастна ни к последней, ни к прочим кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.

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