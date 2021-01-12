Россиянка рассказала о последствиях снегопада в Японии

Короткая ссылка
Жительница города Тояма Ирина Жукова рассказала о последствиях снегопада в Японии.
Россиянка рассказала о последствиях снегопада в Японии
  • Reuters

В беседе с Life.ru она заявила, что из-за перекрытых дорог в местные магазины перестали поступать продукты, а имевшиеся товары почти полностью распроданы. К примеру, трудно найти хлеб и мясо.

В результате непогоды сильнее всего пострадали прибрежные районы Японского моря. Для уборки снега задействованы отряды Сил самообороны Японии.

Ранее климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить