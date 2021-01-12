Россиянка рассказала о последствиях снегопада в Японии

Жительница города Тояма Ирина Жукова рассказала о последствиях снегопада в Японии.

В беседе с Life.ru она заявила, что из-за перекрытых дорог в местные магазины перестали поступать продукты, а имевшиеся товары почти полностью распроданы. К примеру, трудно найти хлеб и мясо.

В результате непогоды сильнее всего пострадали прибрежные районы Японского моря. Для уборки снега задействованы отряды Сил самообороны Японии.

Ранее климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.